Dünyanın tüm bölgelerindeki açık ve uzaktan öğrenme kurumları için küresel bir şemsiye kuruluş olan Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (International Council for Open and Distance Education-ICDE) tarafından yayımlanan Open Praxis adlı bilimsel derginin yeni editör kadrosu Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden seçildi.

Dünyanın tüm bölgelerindeki açık ve uzaktan öğrenme kurumları için küresel bir şemsiye kuruluş olan Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (International Council for Open and Distance Education-ICDE) tarafından yayımlanan Open Praxis adlı bilimsel derginin yeni editör kadrosu Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden seçildi.

ICDE tarafından yılda dört kez yayımlanan hakemli derginin baş editörlüğüne 2023 ve 2024 yılları için Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aras Bozkurt getirilirken yine Açıköğretim Fakültesinden Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, Doç. Dr. Serpil Koçdar ve Doç. Dr. Hasan Uçar da editör kadrosunda yardımcı editör olarak yer alan isimler oldu. Doç. Dr. Aras Bozkurt, derginin Türkiye’de iyi bilinen, alanında saygın bir bilimsel dergi olduğunu, ICDE’nin kendilerini seçtiğini duyunca çok sevindiklerini ve yeni dönemin hem Anadolu Üniversitesi hem de Open Praxis dergisi adına iyi ve verimli geçmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Doç. Dr. Bozkurt, ekip olarak hedeflerinin yalnızca Open Praxis’i ilerletmek değil, aynı zamanda eğitimde açıklığı teşvik etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Araştırma ve yenilik odaklı, açık erişimli bir bilimsel dergi: Open Praxis

Open Praxis, ICDE tarafından yayımlanan ve açık, uzaktan ve esnek öğrenmede araştırma ve yeniliğe odaklanan hakemli, açık erişimli bir bilimsel dergidir. Emerging Sources Citation Index (ESCI) başta olmak üzere birçok indekste taranan Open Praxis’in amacı, açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarındaki konuların tartışılması ve küresel iş birliği için bir forum sağlamaktır. Dergi, özellikle yüksek öğretimde olmak üzere, dünyanın her yerinden yenilikçi araştırmaları ortaya koyan, açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarındaki zorlukları, dersleri ve başarıları vurgulayan çalışmaları kabul etmektedir. Dergiyle ilgili detaylı bilgiye https://openpraxis.org web sitesinden erişilebilir.