Manisa Şehir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Medine Yılmaz, Dünya Görme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yılın temasının “Çocuklar Gözlerinizi Sevin” olduğunu belirterek “Yapılan araştırmalar, ekran başında geçirilen sürenin azaltılmasının ve dışarıda vakit geçirmenin çocuklarda miyopluk (uzağı görememe) gelişmesini engellediğini gösteriyor” dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Medine Yılmaz, Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bu yıl çocuk göz sağlığı açısından önemli bir vurgu yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, Dünya Görme Günü; görme sağlığının önemini vurgulamak, görme bozukluğu ve körlük konusunda farkındalığı artırmak, göz ve görme bakımını teşvik etmeyi amaçlayan hepimize gözlerimizi sevmemiz ve göz sağlığımıza öncelik vermemiz gerektiğini hatırlatan bir gün. Bu yıl çocuk göz sağlığına özel bir vurgu var. Görme Günü nün 2024 teması ’Çocuklar, Gözlerinizi Sevin’. Bu yılın temasında çocukların yalnızca göz sağlığına dikkat etmenin önemini anlamalarını değil, aynı zamanda gözlük ve diğer düzeltici tedavilerin kullanımıyla ilişkilendirilen her türlü toplumsal damganın ağırlığından da kurtulmalarını sağlamak amacıyla yürütülen bir farkındalık çalışması var. Sağlıklı gözler çocukların öğrenmesini, oynamasını ve gelişmesini sağlayarak daha parlak bir geleceğin temellerini oluşturur. Bu nedenle çocuklarda göz sağlığı çok daha önemlidir. Yapılan araştırmalar, ekran başında geçirilen sürenin azaltılmasının ve dışarıda vakit geçirmenin çocuklarda miyopluk (uzağı görememe) gelişmesini engellediğini gösteriyor. Bu da ebeveynlerin, bakıcıların ve eğitimcilerin gelecek nesillerin görme kabiliyetini korumada merkezi bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Dünya Görme Günü’nde, bugün ve gelecekte, iyi görmeleri için, çocukların gözlerini koruma sözü verelim. Göz muayenelerini yaptırmayı sakın ertelemeyelim” dedi.