Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ercan Servet’i dahil etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ercan Servet, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Ercan Servet’in uzmanlık alanları arasında Koroner By-Pass Cerrahisi, Kalp kapak Cerrahisi, Aort Cerrahisi, Peliferik Damar Cerrahisi, Varis Tedavisi, Küçük Kesi ile Yapılan Minimal İnvaziv, Kalp kapak ve Koroner By-Pass Cerrahisi ve Doğuştan Gelen Bazı Kalp Hastalıklarının Cerrahisi bulunuyor.