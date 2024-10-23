Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, periferik damar cerrahisi alanındaki yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili bilgiler verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, periferik damar cerrahisindeki yenilikçi yaklaşımları ve sağlıklı bir yaşam için erken teşhisin önemini anlattı.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, “Periferik damar hastalıkları, özellikle bacaklar ve kollardaki kan akışının bozulmasına yol açarak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayan periferik damar cerrahisi, modern tıbbın sunduğu yenilikçi yöntemlerle hastalara umut olmaktadır. Periferik arter hastalığı (PAH) genellikle diyabet, hipertansiyon ve sigara içimi gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Kan akışının kısıtlanması, ağrı, yürüme zorluğu ve ileri vakalarda uzuv kaybına neden olabilir. Periferik damar cerrahisi, bu tür sorunların çözümünde etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Ayrıca, yaşlı nüfus için büyük bir sağlık riski oluşturan periferik damar hastalıkları, günümüzde modern yaklaşımlar ve bilimsel veriler ışığında daha etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir” dedi.

“Sağlıklı bir yaşam için erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır”

Op. Dr. Servet, "Periferik damar cerrahisi, hastalarımızın kan akışını iyileştirerek yaşam konforlarını artırmada kritik bir öneme sahiptir. Modern cerrahi teknikler ve minimal invaziv yöntemler sayesinde hastalarımızın daha hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Ayrıca, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara kullanımından kaçınmak gibi alışkanlıklar, damar sağlığını korumada önemli bir rol oynar" diye konuştu.