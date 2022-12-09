Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu ile birbirinden değerli isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezon çerçevesinde bu kez, Op. Dr. Salih Selman Sultangazi’ye konuk oldu. Sevilen ismin kendine has samimi üslubuyla gerçekleştirdiği “Tıbbi Devadan Ruhi Devaya” söyleşisi Sultangazi’deki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu ile birbirinden değerli isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezon çerçevesinde bu kez, Op. Dr. Salih Selman Sultangazi’ye konuk oldu. Sevilen ismin kendine has samimi üslubuyla gerçekleştirdiği “Tıbbi Devadan Ruhi Devaya” söyleşisi Sultangazi’deki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi, başarılı doktorluk kariyerinin yanı sıra samimi kişiliğiyle de beğeni toplayan Op. Dr. Salih Selman’ı ağırladı. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde gerçekleşen “Tıbbi Devadan Ruhi Devaya” söyleşisinde Op. Dr. Selman, kendi yaşamından dikkat çekici kesitler eşliğinde manevi değerlerin önemine değindi. Yediden yetmiş yediye çok sayıda Sultangazili de Op. Dr. Selman’ı ilgiyle dinledi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri katıldı.

Kalp sağlığını yalnızca maddi olarak değil manevi olarak da ele almak gerektiğini belirten Op. Dr. Selman, insanın mutluluğunun kalbin şifası ile mümkün olabileceğini söyledi. Selman, bunun tevazu, hoşgörü gibi önemli manevi değerlerin hayatta uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini belirterek, aynı zamanda insanın başarılı olmak için çok çalışması ve sebat etmesi gerektiğini kendi hayatından örneklerle dile getirdi.

“Derdimiz gönüller yapmaktır”

Söyleşinin sonunda Op. Dr. Selman’a çiçek takdim ederek teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymetli konuğumuz, gönüllerin devasına dair çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Bizler de, yaptığımız tüm hizmetlerde önce gönüllere dokunmayı amaçlıyoruz. Derdimiz, gönüller yapmaktır; kıymetli komşularımızla, gönülden gönüle muhabbet bağları kurmaktır. Bu düşüncelerle ‘Hep Birlikte Daha İyiye’ diyoruz ve Sultangazimizi her açıdan bir Sultanşehir yapma yolunda gayretle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.