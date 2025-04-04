Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal, kanserde erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, "Erken teşhis, özellikle meme, kolon, rahim ağzı ve cilt kanserleri gibi bazı kanser türlerinde hayat kurtarıcı olabilmektedir" dedi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanserleri iken, kadınlarda ise meme kanseri en sık karşılaşılan kanser türüdür. Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen kanser ise kolon (kalın bağırsak) kanseridir. Çocuklar arasında ise en yaygın kanser türü lösemi hastalığıdır. Erken teşhis, özellikle meme, kolon, rahim ağzı ve cilt kanserleri gibi bazı kanser türlerinde hayat kurtarıcı olabilmektedir" dedi.

"Kadınlar ayda bir kez kendilerini muayene etmeli"

Meme kanserinde erken teşhisinin önemine dikkat çeken Dr. Uysal, "Kadınların ayda bir kez kendi kendilerine muayene yapmaları ve 40-69 yaş arası kadınların yılda bir kez Genel Cerrahi uzmanına muayene olmaları, ayrıca 2 yılda bir mamografi çektirmeleri büyük önem taşımaktadır. Günümüzde aile hekimlerinin yönlendirdiği hastalarımıza, devlet hastanelerinde randevu beklemeden aynı gün mamografi çekilebilmektedir. Ayrıca, mobil mamografi aracıyla ilçelere gidilerek aile sağlığı merkezlerinde tarama amaçlı mamografi aynı gün çekilmektedir."

Dr. Uysal, rahim ağzı kanseri taraması hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV DNA testi yapılmaktadır. Kolon kanseri taraması ise 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir yapılan Gayta Gizli Kan (GGK) testi ile 10 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Sağlık Bakanlığımızın kanser taramaları kapsamında koruyucu ve önleyici tahlil ve tetkikler; Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapılmaktadır, erken teşhis hayat kurtarır."