Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merih Oğur, labioplastinin tıbbi, fiziksel, kozmetik ve duygusal açıdan birçok nedeni olduğu kaydederek, “Labia minora veya majora asimetrisini düzelterek, genital görünümle ilgili rahatlık ve güven artırılabilir” dedi.

Medical Park Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merih Oğur, labioplasti hakkında açıklamalarda bulunarak, “Labioplasti (labial küçültme), labia boyutlarını küçültmek, asimetrisini düzeltmek veya yeniden şekillendirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Vajina iç dudaklarındaki sarkma kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek seviyeye gelmiş ise veya labioplastinin tıbbi bir gereklilik haline geldiği durumlarda uygulanabilir” diye konuştu.

Op. Dr. Oğur, işlemin tıbbi ve fiziksel nedenleri şu şekilde sıraladı:

”Labia minora boyutunun küçültülmesi, fazla dokunun bükülmesini, sıkışmasını ve rahatsızlık oluşmasını önleyebilir.Egzersiz, fiziksel aktiviteler (bisiklet sürme, koşma gibi) ve cinsel ilişki sırasında oluşabilecek rahatsızlık ve tahrişi azaltabilir. Fazla dokunun hijyen sorunlarına yol açarak idrar yolu enfeksiyonlarına neden olma riskini azaltabilir.”

“Kadınlarda özgüveni artırır”

Kozmetik ve duygusal nedenlere de değinen Op. Dr. Oğur, “Labioplastinin kadınlarda özgüveni artırmaktadır. Labia minora veya majora asimetrisini (düzensiz şekli) düzelterek genital görünümle ilgili rahatlık ve güven artırılabilir. Normal büyüklükte olan iç dudaklar doğumlar, hormonal değişimler, hızlı kilo alıp verme ve yaşın ilerlemesiyle birlikte deri altı yağ dokusunda azalmaya bağlı sebepler nedeniyle sarkmalar görülebilir. Genital estetik mutlaka uzman hekim tarafından, steril şartlarda gerekli donanıma sahip sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır” dedi.

“Ameliyat süresi ortalama 45-60 dakikadır”

Ameliyat öncesinde hekimle ameliyatın nedenleri, beklentiler ve hedefler üzerine bir görüşme yapılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Merih Oğur, şöyle devam etti:

“Cerrahınız işlem detaylarını, kesilerin yapılacağı yerleri ve beklenebilecek değişiklikleri açıklar. Sağlık geçmişiniz ve ameliyatla ilgili tüm ihtimaller değerlendirilir. Ameliyat süresi değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 45-60 dakikadadır. İşlem sırasında anestezi uygulandığı için ağrı hissedilmez. Ameliyat sonrası taburculuk süresi aynı gün veya ertesi gün yapılabilmektedir.”

“Dar giysiler, yara üzerine baskı yaparak iyileşmeyi geciktirebilir”

Taburculuk sonrası bakım hakkında bilgilendirmede bulunan Oğur, ameliyat sonrasında yaranın bakımı ve ağrı kontrolü konusunda dikkat edilmesi gerekilenleri şu şekilde sıraladı:

“Bol paçalı pantolonlar ve iç çamaşırları tercih edilmelidir. Dar giysiler ve iç çamaşırları yara üzerine baskı yaparak iyileşmeyi geciktirebilir. Yara bakımı için ılık su kullanılmalı, idrar sonrası baskı uygulamadan her zaman olduğu gibi bu dönemde de önden arkaya doğru silinmelidir. Kabızlıktan kaçınılması önerilir. Cinsel ilişki, ağır sporlar, bisiklet sürme, koşma ve yüzme gibi aktivitelerden 4-6 hafta boyunca uzak durulmalıdır. Erken dönemde bu aktiviteler yaraya baskı yaparak dikişlerin açılmasına veya iyileşmenin gecikmesine neden olabilir.”