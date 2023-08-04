Uzmanlar hamilelik ve annelik sürecinin bir kadın yaşamındaki en önemli süreçlerden biri olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Hamilelik ve annelik süreci, bir kadının yaşamındaki en önemli süreçlerden biridir ve vücutta bir takım farklılıklara ve deformasyonlara neden olmaktadır. Bu değişiklik çoğu kadının bedeninden artık eskisi gibi memnun olmamasına sebep olabilmektedir. Doğum sonrası alınan kilolar verilse bile, vücudun eski görüntüsüne kavuşması bazen mümkün olmayabilir. Doğum sebebiyle göğüslerin sarkması, vajinal deformasyonlar (Biçim değişikliği) karın ve bacaklarda oluşan fazla kilodan kaynaklanan şikâyetler nedeniyle uygulanacak estetik cerrahi müdahalelerle, vücudu tekrar eski forma kavuşturmak mümkündür.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, Annelik Estetiğinin tanımını yaparak hamilelik, doğum ve emzirme dönemi sonrasında anne vücudunda oluşan deformasyonu düzeltmeye yönelik yapılan kombine ameliyatlar olduğuna dikkat çekti.

Annelik estetiğinin kadın vücudundaki deformasyona göre; meme, karın estetiği, liposuction ve genital bölge estetiğini içeren bir dizi operasyon yapıldığına vurgu yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, ‘‘Memedeki biçim değişikliğini gidermeye yönelik meme büyütme veya dikleştirme, meme küçültme ameliyatları ihtiyaca göre belirleniyor. Karın ve bel bölgesi için; liposuction, abdominoplasti (karın germe) ameliyatı genellikle birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabiliyor. Genital bölge için ihtiyaç halinde vajinoplasti, yağ alma, yağ enjeksiyonu (yağ ekleme) işlemleri duruma göre ameliyat kombinasyonuna eklenebiliyor Ameliyatlar genel anestezi altında yapılıyor. Yapılacak işlem kombinasyonuna göre değişmekle birlikte ortalama 4 ile 6 saat zaman alıyor. Ameliyat sonrasında korse kullanımı önem arz ediyor. Hastanede 1 veya 2 gün kaldıktan sonra hasta taburcu edilip sonrasında düzenli kontrole gelmesi öneriliyor.‘‘ diye konuştu.