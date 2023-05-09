Medicana Sağlık Grubunda Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, burun estetiğinin yeni trendi piezo yöntemi hakkında bilgi vererek, cihazın cilt ve damar dahil olmak üzere hiçbir yumuşak dokuya zarar vermediğini belirtti.

Burun estetiği günümüzde bireylerin en çok başvurduğu estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Bireyler, gerek estetik kaygılar gerekse sağlıklı nefes ve koku almak için uzman hekimlerin kapısını çalıyor. Burun estetiği ameliyatları gelişen teknolojinin etkisiyle her geçen gün daha pratik bir hal alıyor. Piezo yöntemi, son dönemin trend estetik operasyonları arasında yer alıyor.

“Yumuşak dokuya zarar vermiyor”

Piezo cihazının burun estetiği operasyonlarında sağladığı avantajları sıralayan Op. Dr. İnan, cihazın cilt ve damar dahil olmak üzere hiçbir yumuşak dokuya zarar vermediğini belirtti. Piezo yönteminde, kemiğin ultrasonik dalgalarla daha düzgün ve az travma oluşturarak kesildiğini anlatan İnan, “Sadece kemiği keser. Kemik kırma yönteminde oluşabilecek hasarların riski minimuma düşürülür. Kemikler tam olması gereken hattan kesilebilir. Bu da sonucun daha iyi olmasına katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

"Ağrı, morluk ve şişlik daha az görülüyor"

İnan, ameliyatın ardından iyileşme süreci hakkında da bilgi verdi. Piezo yöntemiyle yapılan operasyonun ardından ameliyat sonrası ağrı, şişlik ve morluk gibi şikayetlerin oldukça az görüldüğünü belirten İnan, “Hastalar için daha konforlu bir ameliyat sonrası süreç geçirilmesi sağlanır. Hastalar ameliyattan 1 gün sonra günlük hayatlarına devam edebilmektedir” bilgisini paylaştı.

Op. Dr. İnan, ciddi bir kronik veya psikiyatrik hastalığı olmayan herkesin piezo yöntemi ile kolaylıkla burun estetiği olabileceğine işaret etti. İnan, kadınlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşından gün almaya başladıktan sonra burun estetiği işleminin yapılabileceğini de belirtti.

Burun estetiği operasyonunun teknolojinin de gelişmesiyle birlikte giderek kolaylaştığının altını çizen İnan, bu operasyonların mutlaka alanda tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.