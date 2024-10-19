Özel Gaziantep MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Hasan Erkurt, meme hastalıklarının kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, bu hastalıkların iyi huylu ve kötü huylu olarak iki ana grupta değerlendirildiğini belirtti.

Özel Gaziantep MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Hasan Erkurt, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Erkurt, meme hastalıklarının kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, bu hastalıkların iyi huylu ve kötü huylu olarak iki ana grupta değerlendirildiğini belirtti. Meme kanserinin kadınlar arasında en yaygın kanser türü olduğunu ifade eden Op. Dr. Erkurt, "Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor" dedi.

“Erken tanı meme kanserinde altın standarttır”

Erken tanı ve tedaviyle meme kanserinden, memenin alınmasına gerek kalmadan kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Op. Dr. Erkurt, meme kanseri risk faktörlerini, “İleri yaş, aile hikâyesi (birinci ve ikinci derece akrabalarda meme kanseri bulunması), bazı ailesel kanser sendromları, erken yaşta adet görmek, geç menopoza girmek ve doğum kontrol haplarının kullanımı” şeklinde sıraladı.

Kanser belirtileri

Meme kanseri belirtilerine de değinen Op.Dr. Erkurt, "Ele gelen ağrısız, sert yapılı, hareketsiz ve düzensiz sınırlı bir kitle, iki meme arasında şekil ve boyut farklılığı, meme cildinde kızarıklık, morarma, ödem, meme başında renk değişikliği, kabuklanma, çöküntü ve meme başından kanlı veya kansız akıntı. Ayrıca koltuk altında ele gelen şişlikler de belirtiler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Op. Dr. Erkurt, "Kendi kendine yapılan meme muayenesi, yıllık genel cerrahi uzmanı kontrolü ve 40 yaşından itibaren yıllık mamografi kontrolleri meme kanserinin erken teşhisi için kritik öneme sahiptir" diye konuştu.

Şüphelenilen kitlelerde tru-cut (iğne) biyopsisinin altın standart yöntem olduğunu, ayrıca bu yöntemle kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun kesin olarak tespit edilebileceğini ve kötü huylu ise hastalığın tipi, yayılımı ve evresinin ortaya çıkarılarak tedavi planlamasının sağlandığını belirten Op.Dr. Erkurt, "Erken evrede yakalanan meme kanserlerinde, memenin alınmasına gerek kalmadan tümöre doğrudan müdahale edilebilmektedir. İleri evrelerde ise meme alınsa bile aynı seansta protezle yeni bir meme yapılabilir" şeklinde konuştu.