Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eşref Gürsel, en sık yapılan ortopedi ameliyatları hakkında bilgi verdi. Gürsel, en sık yapılan ameliyatların “total kalça protezi, diz eklem protezi ve skolyoz ameliyatı” olduğunu belirtti.

“Günümüzdeki protezler oldukça uzun ömürlü”

En sık yapılan ameliyatlardan birinin total kalça protezi olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eşref Gürsel, “Kalça ekleminin fonksiyonunu yitirmesi ve kalça ekleminin çalışmaması durumunda kalça eklem replantasyonu uygulanmaktadır. Eklemin fonksiyonunu geri kazandırmaya yönelik bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında hastanın üzerine yük verilerek normal hayata dönmesi sağlanmaktadır. Tam iyileşme süreci yaklaşık 2-3 ay gibi bir zaman almaktadır. Bazı ameliyatlardan sonra fizik tedavi gerekmektedir. Ameliyat sonrası ağrılar çok fazla olmamaktadır. Günümüzdeki protezler nedeniyle oldukça uzun ömürlü ve kullanım açısından da çok rahat bir işlemdir. Ameliyatın ortalama süresi 1-1,5 saat kadar bir süredir” diye konuştu.

“Tercih ettiğimiz hastanın kendisinden alınan bağlardır”

Diz eklem protezlerinin de günümüzün en sık yapılan ortopedik ameliyatları içerisinde sayılabileceğini söyleyen Gürsel, “Eklemin her iki yüzeyi titanyum implantlarla değiştirilerek eski fonksiyonunun ve deformitesinin düzeltilmesi hedeflenmektedir. 1-1,5 saat süren bir cerrahidir. Sonrasında fizik tedavi süreci gerekmektedir. Hasta birkaç ay içerisinde normal hayata kavuşabilmektedir. Ön çapraz bağ yaralanmalarından bahsedecek olursak; bu genç erişkin kişilerde ve erkeklerde karşımıza daha çok çıkan bir hastalıktır. Özellikle sportif faaliyetler sonucunda çok sık karşımıza çıkmaktadır. Dizin kendi ekseninde dönmesi ya da yüksekten düşme gibi problemler sonrasında, dizin iç kısmındaki bağlar zedelenebiliyor. Bunlarda kısmi ya da total yırtılmalar görülebiliyor. Total yırtılmalar durumunda özellikle genç hastalarda dizinde aşınma olmasın diye bağ onarımı yapılmaktadır. Genellikle tercih ettiğimiz hastanın kendisinden alınan bağlardır. Bu bağlar eklemin içine kapalı yöntemde uygulanır. Böylece eklem eski fonksiyonuna döner. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat kadar sürmektedir. Yaklaşık 3-6 ay sonra hasta hafif egzersizlere başlayabilmektedir” dedi.

“Her omurga deformatilerinde cerrahi müdahale yapmıyoruz”

Skolyoz ameliyatlarından da bahseden Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eşref Gürsel, “Bunlar gelişim sırasında ortaya çıkar. Burada hastanın hem duruş bozukluğu düzeltilebilmektedir. Hem de ileri derecede bozukluk durumunda da hastada solunumsal ya da günlük aktivitesini kısıtlayabilecek problemler olmaktadır. Bunlar da bu ameliyat sonrasında büyük oranda düzeltilebilmektedir. Ameliyat sonrası takiplerinde fizyoterapi uygulanmaktadır. Her omurga deformatilerinde cerrahi müdahale yapmıyoruz. Belli kriterlerimiz var. Daha düşük derecedeki skolyozlarda omurga egzersizleri ve fizik tedavi ile günlük aktiviteleri arttırmak suretiyle hastanın skolyoz derecesinde bir azalma sağlanabilmektedir. Hastanemizde boy uzatma ameliyatları da yapılmaktadır. Boy uzatma ameliyatı estetik bir ameliyat olarak adlandırılabilir fakat; bazen boy kısalığı ile birlikte deformiteler de oluşabilmektedir. Tek taraflı boy uzatma ameliyatı yapılabildiği gibi genellikle iki taraflı yapılmaktadır. İşlem 2-3 saat sürmektedir. İşlem yakın takip gerektiren bir operasyondur. Ameliyattan sonra yaklaşık 5-6 gün bekledikten sonra uzatma işleminin prosedürüne geçilebilmektedir. Hasta yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programına tabii tutuluyor. En çok 14-15 cm’e kadar bir uzatma sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.