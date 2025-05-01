Göz Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen Medıcal Poınt Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ediyor. Medical Point Gaziantep, kadrosuna Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen’i dahil etti.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen Medical Point Gaziantep hastanesinde hasta kabulüne başladı. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen uzmanlık alanları arasında İntravitreal İğne Enjeksiyonları, Göz Kapağı Estetiği, Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi, Üveit Hastalıkları Takibi, DSR Ameliyatı, Göz kapağı hastalıkları ve cerrahisi, Kuru göz takibi ve tedavisi, Diabete bağlı göz raahtsızlıkları, Pterjium ( Et Yürümesi) Tedavisi, Glokom Tedavisi, Medikal Retina Hastalıkları Tedavisi, Şaşılık Takibi ve Tedavisi, Korneal Halka Tedavisi, Crosslinking ( Işın tedavisi), Keratokonus Takibi ve Tedavisi, Fakik IOL İmplantasyonu, Akıllı Lens ve Torik Lens İmplantasyonu, Katarakt Ameliyatı, SMILE Lazer, Notouch Lazer, i-Lasik bulunuyor.