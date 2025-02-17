Tendon yaralanmalarının tedavisinde erken müdahale ve doğru tekniklerle eski sağlıklı fonksiyonların elde edilmesinin mümkün olduğunu belirten El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Aydoğdu, "Tendon yaralanmaları, genellikle iş kazaları ve ev kazaları gibi durumlarda meydana gelir. Keskin metal, cam veya diğer kesici objelerin neden olduğu açık yaralanmalar, tendonları ciddi şekilde etkileyebilir" dedi.

Liv Hospital Gaziantep El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Aydoğdu, eldeki tendon yaralanmalarının nedenleri, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Tendonların, kasların ürettiği gücü kemiklere ve eklemlere ileten ve vücudun hareketini sağlayan önemli yapılar olduğuna dikkat çeken Dr. Aydoğdu, tendonların el bileği ve parmaklardaki hareketlerin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Tendonların, kaslardan gelen gücü, vücutta doğru şekilde hareket etmemize imkan tanıyan yapılara ilettiğinin altını çizen Op. Dr. Aydoğdu, "Özellikle dirsek ve önkol bölgesinden başlayan kaslar, el bileğine yakın bölgede tendonlara dönüşerek parmaklara bağlanır. Bu yapılar sayesinde, günlük yaşamda nesneleri tutmak, kavramak, taşıma işlemleri yapmak ve çeşitli hareketleri gerçekleştirmek mümkün hale gelir" şeklinde konuştu.

Tendon yaralanmaları ve nedenleri

Op. Dr. Aydoğdu, tendon yaralanmalarının genellikle iş kazaları ve ev kazaları gibi durumlarda meydana geldiğini ifade etti. Keskin metal, cam veya diğer kesici objelerin neden olduğu açık yaralanmalar, tendonları ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Aydoğdu, "Ayrıca, ani ve kuvvetli çekilmelere bağlı olarak da kapalı tendon yaralanmaları görülebilmektedir. Bu tür yaralanmalarda, tendonun normal işlevini yerine getiremeyecek şekilde zarar görmesi, parmak ve elde hareket kaybına yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Parmaklarda hareket kaybına yol açabilir"

Tendon yaralanmalarının, parmaklarda hareket kaybına yol açtığını belirten Op. Dr. Aydoğdu, bu durumun, tendonun işlevine bağlı olarak parmağın bükülmesi veya açılmasında zorluk yaşanması şeklinde kendini gösterdiğini açıkladı. Bazen tendonlar kısmi olarak yaralanabileceğini ve başlangıçta hareket kaybı gözlemlenmeyebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Aydoğdu, "Ancak zamanla hareket esnasında ağrı, takılma hissi ve kilitlenme gibi belirtiler görülebilir. Kısmi yaralanmalar, tedavi edilmezse, tam yırtılmalara dönüşebilir" uyarısında bulundu.

"Tendon tam yırtılınca cerrahi müdahale gerekir"

Bir tendon tamamen kesildiğinde veya koptuğunda, tendon uçlarının birbirinden ayrıldığını ve bu uçlar arasındaki boşluğun, tendonun kendi başına iyileşmesini engellediğini belirten Op. Dr. Aydoğdu, bu durumda cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu işaret ederek, "Ameliyatla tendon uçları, sağlam dikiş ipi-özel teknik kullanılarak onarılır. Eğer tendonlar uygun şekilde dikilmezse, parmağın eski fonksiyonlarına geri dönmesi imkânsız hale gelir. Ayrıca, tendonun kesilmesi sırasında, tendona komşu olan sinirler ve kan damarlarının da yaralanabilir. Bu tür yaralanmalar parmaklarda uyuşmaya yol açabilir. Kan damarlarındaki hasar ise parmak dolaşımını bozabilir. Bu tür eşlik eden hasarların tedavi edilmesi için mikrocerrahi tekniklerle hastaya müdahale yapılması gerekebilir" şeklinde konuştu.

"Ameliyat sonrası iyileşme sürecine dikkat"

Tendon yaralanmalarında cerrahi müdahalenin ardından iyileşme sürecinin büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Aydoğdu, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ameliyat sonrası, tendonun erken dönemde kopmaması için genellikle koruyucu bir yarım alçı veya atel uygulaması yapıldığını vurgulayan Op. Dr. Aydoğdu, "Bu koruma, tendonun düzgün bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Fizik tedavi ise tedavi sürecinde büyük bir rol oynar. Fizik tedavi ile tendonun çevre dokulara yapışmasının engellenir ve tedavi süreci hızlanır. Bu süreç, uzman fizyoterapistler tarafından yönlendirilmelidir. Bir tendonun iyileşmesi, eski işlevini ve gücünü geri kazanması yaklaşık 3 ay sürebilir. Bu süre zarfında, doktorun önerilerine uyulması ve düzenli olarak fizik tedaviye devam edilmesi, iyileşme sürecini olumlu şekilde etkiler" diye konuştu.

"Eski fonksiyonlara dönüş mümkün"

Tendon yaralanmalarında cerrahi müdahale sonrasında doğru iyileşme süreci ve uzman tarafından yapılan fizik tedavi ile eski işlevselliğin geri kazanılabileceğini belirten Op. Dr. Aydoğdu, hastaların tedavi sürecine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Op. Dr. Aydoğdu, "Tendon yaralanmalarının tedavisinde, erken müdahale ve doğru tekniklerle eski sağlıklı fonksiyonların elde edilmesinin mümkündür" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.