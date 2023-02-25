Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arasında İtalyan takımı Parma’dan kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi. Maçın 68. dakikasında Zajc oyundan alınırken, Oosterwolde sahaya çıktı.

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde Konyaspor müsabakasının 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi müsabakada görev aldı.

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