Hataysporlu futbolcu Onur Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, durumunun iyi olduğu belirtti.

Hataysporlu futbolcu Onur Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, durumunun iyi olduğu belirtti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’da da enkaza sebep olan depremin ardından Hataysporlu futbolcu Onur Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ergün paylaşımında, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.