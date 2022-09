Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncusu Onur Bulut, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncusu Onur Bulut, A Milli takımın UEFA C Ligi 1. Grup’ta oynayacağı Lüksemburg ve Faroe Adaları maçı aday kadrosuna davet edildi. Mutlu haberi alan Onur Bulur ilk kez milli formayı giyecek olmanın sevincini yaşıyor. A Milli takıma davet edildiğine çok mutlu olduğunu söyleyen Onur Bulut; “Halen daha inanamıyorum. İlk haberi aldığımda onur ve gurur duydum. Çocuktan beri hayal ettiğim bir şeydi milli takım formasını giymek. İlk maça kadar daha farkında varmayacağım herhalde. Ben sahada her zaman yüzde 100’ümü vermeye çalışıyorum. Bir günü iyi oluyor, bir günü kötü oluyor ama ben her zaman yüzde 100’ümü verecek devam edeceğiz. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum” dedi.