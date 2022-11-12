Bilecik’te seyir halinde önüne köpek çıkan motosiklet sürücüsü, hayvana çarpmayayım derken aracını devirdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te seyir halinde önüne köpek çıkan motosiklet sürücüsü, hayvana çarpmayayım derken aracını devirdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Sanayi istikametine seyir halindeki 11 BB 369 plakalı motosiklet sürücü Mehmet Zahit C., 1 Nolu Nizamiye önüne geldiğinde önüne aniden bir köpek atladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü aracının kontrolünü kaybederek devirdi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Zahit C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.