Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş, evinin yakınlarında gördüğü ayıyı ‘Kışt’ diyerek kovmaya çalıştı.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde yaşandı. Köydeki evinden dışarıya çıktığı esnada ormanlık alandan çıkan ayıyı gören vatandaş, korkudan ne yapacağını şaşırarak hemen evine sığındı. Eve giren vatandaş, o onları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bir süre evden çıkmayan vatandaş, daha sonra kapıyı açarak ayıya bağırıp, ‘Kışt’ diyerek kovmaya çalıştı. Vatandaş, yaşadığı korku dolu anları anbean cep telefonu ile görüntüledi.