Adıyaman’da, önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman’da, önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde 02 ABU 682 plakalı seyir halinde olan Halil İbrahim Doğan, kırmızı ışıkta geçen ve aniden önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.