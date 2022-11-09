Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tomruk yüklü tır sürücüsü Ali Peker, "Çarpmasıyla birlikte kupa kısmı yere düştü. Sonra bir anda alev aldı. Ben tırın yanına gittiğimde sürücü dışarı çıkmıştı" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çekici kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında TEM Otoyolu Ağaççılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Necati Güneş idaresindeki 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Ali Peker yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Güneş’in kullandığı tırın çekici kısmı dorsesinden koparak yola savruldu.

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