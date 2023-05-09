Antalya’nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin çelik bariyerlere çarptıktan sonra önündeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine yolun sol şeridinde seyir halindeki Coşkun Yılmaz’ın kullandığı 07 BCS 589 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki aracın sağından geçmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Otomobil, çelik bariyerlerin ardından sağ şeritte gitmekte olan Tanju Çakıcı’nın kullandığı 07 AVJ 173 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik ilçesinde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.