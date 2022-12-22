Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırım taşına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü, önünde giden aracın kırmızı ışıkta durduğunu, hızlı olduğu için duramayarak kaldırıma çarptığını söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırım taşına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü, önünde giden aracın kırmızı ışıkta durduğunu, hızlı olduğu için duramayarak kaldırıma çarptığını söyledi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ökkeş Atçı’nın kullandığı 34 ESC plakalı otomobil, Demirciler kavşağındaki trafik lambalarına geldiğinde, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra kavşakta geldiği istikamete dönerek durabildi.

Diğer araçların kırmızı ışıkta durması sayesinde kazaya başka araç karışmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Doğan ve Elif Doğan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Hızlıydım duramadım"

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ökkeş Atçı, Kahraman Maraş’tan Manavgat’ta yaşayan yeğenlerinin yanına geldiklerini belirterek “Işıklara yaklaştığımda bir anda kırmızı ışık yandı ve önündeki araç durdu. Biraz hızlı olduğum ve önümdeki araca çarpmamak içir yolun soluna kaçtığım sırada kaldırıma çarptım ve yolun ortasında kaldım” dedi.