Küresel piyasada ons altın fiyatı Nisan ayından beri en yüksek seviyesi 1915 dolara ulaştı.

Küresel piyasada ons altın fiyatı Nisan ayından beri en yüksek seviyesi 1915 dolara ulaştı.

Altın fiyatları küresel çevrede artmaya devam ediyor. 2022 yılı Nisan ayından beri en yüksek seviyesine ulaşan ons altın 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki yükselişte ABD’de enflasyonun son ayda düşüle geçmesiyle oluşan faizde yavaşlama beklentisi etkili oldu. Ons altın pandemi döneminin yaşandığı Ağustos 2020’de 2 bin doları aşmıştı.

Gram altın rekor kırıyor

Ons altın en son Nisan 2022’de 1953 dolar olmuştu. 25 Nisan’da 1890 dolara gerileyen ons şu sıralarda 1915 dolardan işlem görüyor.

Ons fiyatındaki yükseliş gram altının rekorunu tazeliyor. İç piyasada gram altın 1156 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 1885 liradan satılıyor.