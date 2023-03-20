Küresel bankacılık krizinin etkisiyle geçen hafta yükselişe geçen gram altın yeni haftaya rekorla başladı. Altının onsu küresel piyasalarda 2 bin doları görerek Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Buna bağlı olarak gram altın bin 229 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ve New York merkezli Signature Bank’ın iflas etmesinin ardından Avrupa merkezli Credit Suisse’in de kriz yaşamasıyla küresel piyasada altının ons fiyatı 2000 doları geçti. Ons altın Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın rekor kırdı. Geçen hafta yönünü yukarıya çeviren gram altın, yeni haftada da bu ivmeyi sürdürerek bin 229 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın geçen haftayı yüzde 6,5 yükselişle tamamlamıştı.