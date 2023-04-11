Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından ‘Sanatta İz Bırakmak’ temasıyla düzenlenen, ulusal ve uluslararası sanatçılarının katıldığı Seramik Sohbetleri programının ilki yapıldı.

Çevrim içi olarak NUZEM Perculus üzerinden herkese açık gerçekleştirilen programa ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, NEVÜ akademik personeli ve öğrencilerinin yanı sıra, farklı üniversitelerden katılımcılar ve sanatseverler katıldı.

Moderatörlüğünü ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu ve çevirmenliğini NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi personeli Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan’ın üstlendiği Seramik Sohbetleri programının ilk konuğu Hint asıllı seramik sanatçısı Madhvi Subrahmanian oldu. Seramik Sanatçısı Madhvi, sunumunda sanat hayatı, sanat felsefesi ve eserleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Program için NEVÜ yönetimine teşekkür eden Madhvi, bu güzel iletişimin devam etmesi yönünde dileklerini iletti.

Söyleşi programı, katılımlarından dolayı seramik sanatçısı Madhvi Subrahmanian’a teşekkür belgesi ve çeşitli yöresel hediyelerin takdimi ile sona erdi.