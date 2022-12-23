Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde hizmet veren online satış platformu ’e38’, yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açıldı. E-ihracat başlığı altında hayata geçirilen e-ticaret sitesi e38 yeni yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 ülkeye hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde hizmet veren online satış platformu ’e38’, yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açıldı. E-ihracat başlığı altında hayata geçirilen e-ticaret sitesi e38 yeni yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 ülkeye hizmet verecek.

Yerel yönetim hizmetleri alanında değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamaya yönelik adımlarla yatırım ve projelerini hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde hizmete aldığı e38 online satış sitesini de yerli ve milli yazılım ile yeni yüzüyle uluslararası alana taşıdı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerinin eğitim ve kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin online ortamda satışa sunulduğu 2019 yılında hizmet vermeye başlayan www.e38.com.tr internet sitesi herhangi bir kar amacı gütmeden kursiyerlere destek olduğu ve kente ait yöresel ürünlerin de tüm dünyaya tanıtımının yapılacağı yeni yüzü ile hizmet vermeye devam edecek. Online satış platformu e-38’in yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile kursiyerler tarafından üretilen geleneksel el sanatları ürünlerini tüm dünyaya sunarak Kayseri’nin tanıtımına da önemli bir katkı sağlaması amaçlanıyor. Büyükşehir’in, KAYMEK kursiyerlerine aile bütçesine katkı sağlama noktasında önemli bir imkan sağladığı online satış sitesi e-38 yaklaşık yerli ve milli yazılım programı ile kursiyerlerin yaklaşık 200 ülkeye ürün satışı yapabilmesinin de önünü açarak geleneksel el sanatları ürünlerinin ihracını sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü (eseri) alıcısıyla buluşturuyor. Platformda KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerlerin eserlerinin yanı sıra dileyen vatandaşlarda ürünlerinin de satışını yapabiliyor.

Diğer sanal pazar yerlerinde de eş zamanlı olarak yerini alan E38’de 7 ana kategoride, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 650 adet ürün satışa sunuluyor. 140 el sanatı üreticisi de 860 adet ürünü e38’e güvenle teslim ediyor. Alıcıların gözdesi olan el emeği göz nuru ürünler üretim kalitesiyle, gönderim öncesi paketlemesiyle, alıcıya ulaşım hızıyla büyük beğeni kazanarak olumlu yorumlar alırken mağaza puanlarıyla daha görünür hâle geliyor. ‘Bir Alışverişten Daha Fazlası...’ sloganıyla faaliyetlerine devam eden www.e38.com.tr e-ticaret platformu, değişen ve gelişen çağa uyum sağlamak adına yeni yerli ve milli yazılım programına geçerek uluslararası anlamda adını tüm dünyaya duyuracak.

Yaklaşık 200 ülkeye, öncelikli olarak İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle hizmet verecek olan e38, bu vesileyle de geleneksel el sanatlarını tüm dünyaya tanıtmış olacak.