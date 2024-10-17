İnternet üzerinden çevrimiçi (online) olarak oynanan oyunlarda güvenlik açıkları nedeniyle mağdur sayısının artması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden çevrimiçi oyunlarla ilgili güvenlik ve gizliliği artıracak ipuçları verildi.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çevrimiçi oyunlar son yıllarda sadece çocuklarda değil, genç ve yetişkinlerde de çok fazla ilgi görüyor.Bu oyunlar sayesinde, insanlar dünyanın bir ucundan diğer ucuna başkalarıyla bağlantı ve etkileşim kurabiliyorlar.

Fakat çevrimiçi oyunların da tehlikeli yönleri var ve bunlar saymakla bitmez. Virüsler, kimlik hırsızlığı, kimlik avı saldırıları ve siber zorbalık bunların başlıcaları...

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARIN TEHLİKELERİ

Çevrimiçi oyunların en büyük riskleri şöyle;

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR VE VİRÜSLER

En sevdiğiniz oyunların daha ucuz veya ücretsiz versiyonlarını bulmaya çalışıyorsanız oyun yerine, farkında olmadan virüs ve kötü amaçlı yazılım indirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız... Bu durum, hile kodları kullanırken veya üçüncü taraf satıcılardan ürün satın alırken de geçerlidir.

KİMLİK HIRSIZLIĞI

Yabancılarla çevrimiçi oyun oynamanın olası tehlikelerinden biri, diğer oyuncularla konuşma imkanı sunan sohbet özelliğidir. Suçlular; adınız, telefon numaranız ve ev adresiniz gibi hassas bilgileri toplamak için bu oyunlar içerisindeki sohbet odalarını kullanabilirler. Bu nedenle, oyun oynarken paylaştığınız bilgilere dikkat etmeniz gerekir.

HESABIN ELE GEÇİRİLMESİ

Sevdiğiniz tüm oyun platformlarında aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanıyorsanız bilgisayar korsanları, kimlik bilgilerinizi ele geçirmeleri durumunda tüm hesaplarınıza erişebilir ve hepsini ele geçirebilirler.

VERİ İHLALLERİ

Bilgisayar korsanları, doğrudan oyunların yayıncılarına saldırabilirler. Bir yayıncının sistemlerine sızarlarsa kaynak kodundan oyunlara ve kullanıcıların hesaplarındaki kişisel bilgilere kadar çok sayıda bilgiyi çalabilirler.

KİMLİK AVI E-POSTALARI

Çevrimiçi oyun sırasında sohbet üzerinden gönderilen kimlik avı e-postaları veya kimlik avı bağlantıları, bilgisayar korsanlarının insanları kandırarak cihazlarına kötü amaçlı oyun yazılımları yüklemelerini sağladıkları bir yöntemdir. Örneğin, meşru kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postalar veya sohbetler, sizi bonus içerik indirmeye veya bir giriş sayfasına erişmeye davet edebilir. Bu e-postalar gerçekte sahtedir ve kötü amaçlıdır.

SİBER ZORBALIK

Oyunseverler, bazen diğer oyuncuların tacizlerine maruz kalabilirler. Siber zorbalar, hedef aldıkları kişileri küçük düşürmeye çalışmanın yanı sıra kendilerine karşı kullanabilecekleri kişisel bilgileri ifşa etme konusunda onları kandırmaya çalışabilirler.

BURSA EMNİYETİ’NDEN GİZLİLİĞİNİZİ KORUYACAK İPUÇLARI

Çevrimiçi oyunlarda en önemli kriter gizlilik. Gizlilik olursa güvenlik de olur.

İşte çevrimiçi (online) oyunlarda gizliliğinizi koruyacak ve güvenliğinizi arttıracak ipuçları Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından anlatıldı.

İşte başlıklarla o ipuçları; FARKLI KULLANICI ADI, PAROLA VE E-POSTA

Oyun platformlarında farklı e-posta, kullanıcı adı ve parolalar kullanın. Kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın.



KART BİLGİLERİNİZİ KAYDETMEYİN

Banka/kredi kartı bilgilerinizi oyun hesabınıza kaydetmeyin. Kredi kartı ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol edin



ERİŞİMLERİ AÇIK BIRAKMAYIN

Kullanmadığınız durumlarda bluetooth, mikrofon, kamera, konum vb. erişimlerini kapalı tutun.



ZARARLI YAZILIMLARA DİKKAT EDİN

Dijital ürünleri resmî kaynaklardan edinin, araştırma yapmadan uygulama/oyun yüklemeyin.



SİBER ZORBALIĞA İZİN VERMEYİN

Rahatsız eden kullanıcıları engelleyin ve ilgili platforma şikayet edin.