Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online bahar dönemi eğitimleri 13 Şubat’ta başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online bahar dönemi eğitimleri 13 Şubat’ta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Eğitimleri, online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, zoom programı üzerinden online olacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 13 Şubat-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Eğitimler; Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak üzere 2 ana başlıktan oluşan eğitimler için son başvuru tarihi ise 12 Şubat 2023. Bahar kursu eğitimlerine Robokod bursa.bel.tr adresinden kayıt yaptırılabilecek.