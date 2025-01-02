Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan serviks kanseri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı sebebi ile bir açıklama yapan Bildirici, bu kanser türünün dünya genelinde meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü; ülkemizde ise onuncu sıklıkta görülen bir kanser türü olduğunu belirtti. Bildirici, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2022 yılında dünya genelinde 662 bin 301 yeni vaka tespit edildiğini ve bu hastalık nedeniyle 348 bin 874 ölüm gerçekleştiğini ifade etti. Ülkemizde ise serviks kanserinin görülme sıklığının yüz binde 4,5 olduğunu ve bir yıl içerisinde 2 bin 374 kadına serviks kanseri tanısı konulduğunu vurguladı.

"Yüksek riskli HPV tipleri serviks kanserinin temel nedeni"

İl Sağlık Müdürü Bildirici, serviks kanserinin neredeyse tamamının Human Papilloma Virüs’ün (HPV) bazı tipleri nedeniyle oluştuğunu, ancak HPV enfeksiyonunun herkeste kansere neden olmadığını dile getirdi. Bildirici, yüksek riskli HPV tipleriyle kalıcı enfeksiyonun serviks kanserinin temel nedeni olduğunu söyledi. Bildirici özellikle HPV enfeksiyonu, sigara kullanımı, çok eşlilik, çok doğum yapma, erken yaşta cinsel ilişki, bağışıklık sisteminin ilaçlarla baskılanması ve beslenme ve genetik faktörlerin serviks kanserinde en önemli risk faktörleri olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bildirici, kanser öncesi gelişen değişikliklerin genellikle belirti vermediğini ancak pelvik muayene, Pap Smear testi ve HPV testleriyle erken teşhis edilebileceğini belirtti. Bununla birlikte Bildirici, "Artan miktarda veya alışılmadık akıntı, adet dışı zamanlarda lekelenme tarzında kanama, normalden uzun veya ağır adet kanaması, cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında kanama veya ağrı ve menopoz sonrası kanama gibi belirtilerden herhangi biri görülürse mutlaka hekime başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Serviks kanseri önlenebilir bir hastalık, bu noktada tarama testleri büyük önem taşıyor"

Serviks kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bildirici, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu hastalığın taranmasını önerdiğini ve ülkemizde 30-65 yaş arasındaki sağlıklı kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi ile tarandığını belirtti. Bildirici, bu taramaların Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapıldığını, öte yandan kırsal ve dezavantajlı gruplar için de mobil araçlarla hizmet sunulduğunu ifade etti. Hastalığın erken teşhis edildiğinde cerrahi yöntemle tedavi edilebildiğini; ileri evrelerde ise radyoterapi ve kemoterapi uygulandığını belirten Bildirici, uygulanacak tedavi yönteminin hastalığın evresine göre değişiklik gösterdiğini dile getirdi. Serviks kanserinden korunma yollarını da sıralayan Bildirici, HPV aşılarının yüksek koruyuculuğa sahip olduğunu ve 9-14 yaş aralığındaki çocuklara önerildiğini belirtti. Bildirici, serviks kanserinden korunma yolları noktasında da düzenli tarama testlerinin yapılması, güvenli cinsel ilişki danışmanlığı alınması, erkeklerin sünnet olması ve sigara kullanılmaması gerektiğini ifade etti.