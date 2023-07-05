Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve çok sayıda kazanın yaşanmasından dolayı sabıkalı kavşak olarak isimlendirilen noktada önlem alınmaması faciayı tetikler hale getirdi.

Buldan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Pehlivan Kavşağı, her geçen gün yeni kazalara neden oluyor. Önlemlerin yetersiz kaldığı noktada belediyenin gelen tepkilere kulak astığını iddia eden vatandaşlar, çözüm getirilmesini bekliyor.

Yetkililerin trafik ışığı, akıllı kavşak yapılacağı sözlerinin yerine getirilmediğini belirten mahalle halkından Mestan Gürses, “Önce trafik ışıkları konacak denildi. Sonra bu kavşakta araç geçişinin yetersiz olduğundan ışık konulmayacağı belirtildi. Arkasından akıllı kavşak yapılacağı, bunun için ölçümlerin tamamlandığı, hemen döşemelerin yapılacağı açıklandı ama aradan aylar geçti hiçbir girişimde bulunulmadı. Hemen her gün bir kaza haberini alıyoruz. Bugüne kadar kaç kişinin canı yandı. Buldan’ın en hareketli ve her gün bir kazanın yaşandığı bu kavşağın ortasına bir varil konulsa bile önlem olur” dedi.