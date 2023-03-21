Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar alan Maraş İş Hanı, kontrollü olarak yıkılırken onlarca vatandaş bir araya gelerek birçok esnafa gelir kapısı olan iş yerinin yıkımına şahitlik etti.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi mahallesinde bulunan Maraş İşhanı, yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kent merkezinde kontrollü yıkılacak olan yapılar arasına alınan Maraş İşhanı, gerekli çevre önlemleri alınarak yıkımına başlanıldı. Birçok esnafın geçim kapısı olan iş hanının yıkılışını onlarca vatandaş ve esnaf üzüntüyle son kez uzaktan izledi.

“İçimiz parçalanıyor ama dışarıya yansıtamıyoruz”

Mahalle sakinlerinden Fethi Gül, yıkımı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirterek, “Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Maraş İşhanı’nın bulunduğu bölge ilk yerleşim yerlerinden birisiydi. İlk başlarda oturan aileler vardı fakat sonra iş merkezine çevrildi. Çoğu insanın burada hayalleri, ümitleri, kazançları ve işleri vardı. Allah’tan böyle bir afet gelince herkesin hayalleri, ümitleri, yıkıldı. Bizde buranın yıkımını üzülerek ve duygulanarak izliyoruz. Burada bir sürü insan izliyor, bazılarının iş yerleri vardı. Hepsi duygulanarak ağlayarak seyrediyor. Burada bu yıkımı seyrediyoruz ama içimizde ki duyguları gelin bize bir sorun. İçimiz parçalanıyor ama dışarıya yansıtamıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey” dedi.

“Geçimimizi buradan sağlıyorduk, yıkılınca her şeyimiz gitti”

Yıkılan İşhanı’nda esnaflık yapan İsmail Nariç, “Ortalık tarumar oldu, içerisinde alacaklarımız vardı fakat bir şey alamadık. Geçimizi buradan sağlıyorduk, yıkılınca her şeyimiz gitti. Elimizden bir şey gelmiyor sadece uzaktan seyrediyoruz. Birinci depremde çok fazla hasar almamıştı. İkinci deprem vurunca binayı tarumar etti. Yaklaşık 40 yıllık bir binaydı” şeklinde konuştu.