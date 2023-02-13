Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Diyarbakır’da, çöken binaların altında kalan 344 kişi hayatını kaybetti. Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından dini vecibeleri yerine getirilerek itina ile defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Diyarbakır’da, çöken binaların altında kalan 344 kişi hayatını kaybetti. Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından dini vecibeleri yerine getirilerek itina ile defnedildi.

6 Şubat’ta saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7, aynı gün saat 13.24’te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 10 ilde hasara yol açtı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra morgda yapılan otopsi ve teşhis işlemi sonrası Yeniköy Mezarlığı’na götürülüyor. Burada da parmak izlerinin alınmasının ardından cenazeler, din görevlilerince yıkama, kefenleme ve cenaze işlemi sonrası toprağa veriliyor.

Asker ve ailesi defnedildi

Öte yandan Kahramanmaraş’ta eşi ve 2 çocuğuyla birlikte enkaz altında kalan Uzman Çavuş Hakan Nadiroğlu, yapılan tören sonrası Diyarbakır’da ailesiyle yan yana gözyaşları içerisinde yakınlarının yaktığı ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.