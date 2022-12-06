Eskişehir’de yayalar bazı kaldırımı kullanmakta zorluk çekiyor. Hali hazırda kaldırımlar çeşitli malzemelerle işgal edilirken, kış aylarının gelmesiyle apartmanların önüne yığılan kömür torbaları da vatandaşların kaldırımı kullanmasını engelliyor. Kış hazırlığı yapan apartmanlara getirilen onlarca kömür torbası kaldırımın tamamını kaplıyor. Kömürlerden dolayı kaldırımı kullanamayan vatandaşların, araç yolundan yürümek zorunda kaldığı görüldü.

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