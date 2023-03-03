Kahramanmaraş ve Hatay’da yıkıma neden olan şiddetli depremlerden sonra çok sayıda vatandaş Antakya’yı terk ederken, antikacı esnaf hemşehrilerinin dikkatini çekmek için kapalı olan dükkanını açtı. Komşularına seslenen antikacı, “Yasımız 3 gündür, dükkanlarınızı açın, burayı terk etmeyin” mesajını verdi.

Kahramanmaraş ve Hatay’da yıkıma neden olan şiddetli depremlerden sonra çok sayıda vatandaş Antakya’yı terk ederken, antikacı esnaf hemşehrilerinin dikkatini çekmek için kapalı olan dükkanını açtı. Komşularına seslenen antikacı, “Yasımız 3 gündür, dükkanlarınızı açın, burayı terk etmeyin” mesajını verdi.

Türkiye’nin Güneydoğunda 11 ili etkileyen şiddetli depremler çok sayıda can ve mal kabına neden oldu. Yıkımın en çok olduğu yerlerden Antakya’da deprem nedeniyle şehirden göç etmeye karar verirken, Eski Antakya olarak bilinen Kurtuluş Caddesi üzerinde antikacılık yapan Serkan Sincan, binlerce yıkıma rağmen dükkanını açmaya karar verdi. Eski bir plak ile bir yandan müzik dinleyen Sincan bir yandan da deprem nedeniyle zarar gören eşyalarını tadilatını yapıyor. Enkaza rağmen müşterilerinin odağı olan antikacı Sincan, esnaf komşularına, “Gurbet zordur, Antakya’yı terk etmeyin, dükkanlarınızı açın” mesajını verdi.

Hatay’ı terk etmemeleri için antika dükkanını açan Sincan, “Ben 10 yıl önce memleketim olan Antakya’ya dönmek için buraya ölüm mü yoksa dirim mi ? gelsin diye sordum. Daha sonra buraya gelerek ölene kadar yaşamaya karar verdim. Ben turizmci olarak Hatay’ın turizm güneşinin bir gün doğacağına inanıyorum. Biz buralıyız ve buradan ayrılmamalıyız. Buradan esnaf kardeşlerime, komşularına sesleniyorum; Hatay’ı terk etmeyin, bizim yasımız 3 gündür, gelin dükkanlarınızı açın. Bu vesileyle buradaki dükkanımı açtım. Şer gözüken şeyler bazen bize hayırlı olarak döner. İnanıyorum ki bunda da bir hayır vardır. Antakya’yı terk etmeyin” diye konuştu.