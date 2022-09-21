İzmit Körfezi’nin sevimli misafirleri flamingolar, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte yeniden kente gelmeye başladı. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yemek arayan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İzmit Körfezi’nin sevimli misafirleri flamingolar, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte yeniden kente gelmeye başladı. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yemek arayan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Her yıl belli dönemlerde İzmit Körfezi’ni mesken tutan flamingolar, güzellikleriyle de herkesi büyülüyor. Günlerce hatta aylarca İzmit Körfezi’nde konaklayan flamingolar, sığ noktalarda bol gıdaya ulaşıyor ve dinleniyor. Başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Sahile gelen vatandaşlar, flamingoların fotoğraflarını çekerek, o anları ölümsüzleştiriyor.

"Burada yaklaşık 200’e yakın kuş türü bulunuyor"

Yaklaşık 10 yıldır yaban hayatın fotoğraflarını çektiğini belirten Fatih Yılmaz, "Yaban hayatına ilgi duymaya başladığımdan beri, doğada gördüğüm değişik türleri merak ediyorum. Onları fotoğrafladıkça, onların ayrıntılarını keşfettikçe bu alana biraz daha eğilim gösterdim. Zaman zaman kuşların bulunduğu alanlara, yaban hayatının yoğun olduğu ortamlarda gözlem yapmaya çalışıyorum. İzmit Körfezi sulak alanı da bunlardan birisi. Burada yaklaşık 200’e yakın kuş türü bulunuyor. İzmit Körfezi sulak alanı bu yüzden önemli bir alan. Hem denizin altı hem de denizin üstündeki çeşitliliğin korunması gereken bir alan. Kocaeli halkının bir kısmının hala buradaki güzelliklerin farkında olmadığını düşünüyorum" dedi.