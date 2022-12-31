Eskişehir’de yeni yıl kutlamalarını kenara bırakan satıcılar, soğuk havada işlerinin başında durarak evlerine ekmek götürmek için mücadele verdi.

Eskişehir’de yeni yıl kutlamalarını kenara bırakan satıcılar, soğuk havada işlerinin başında durarak evlerine ekmek götürmek için mücadele verdi.

Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki caddelere akın etti. Geceyi dışarıda geçirmeyi planlayanların yanı sıra ekmek teknelerinin başında duran satıcılar dikkat çekti. Eskişehir’de hava sıcaklığı oldukça düşük olmasına rağmen kestane, çiçek, pamuk şeker ve midye gibi ürün satan emekçiler soğuk havaya aldırış etmeden işlerinin başında durdu. Ailelerinden ayrı yılbaşı gecesi geçiren satıcılar, ekmek parası kazanmak için gece boyu çalıştı.

“Onların yanında olmak daha mutlu ederdi”

Soğuk havaya rağmen dışarıda kestane satan Ahmet Karagöz, “Sezon olduğu için beklentilerimiz yılbaşında daha yüksek. Şükür, işimizin başındayız. Civardaki tezgahlar ve kestaneciler, böyle tezgah görmedik diyorlar. İnsanların fotoğraf çekip sosyal medyaya attığını görüyorum. Bu da bizim işimizi sevdiğimizi gösteriyor. Daha güzel beklentilerimiz olduğu için böyle şeyler yapıyoruz. Şu an çocuklarım evde, ben işimin başındayım. Helalinden kazanmak istiyorum. Çocuklarım evde olduğu için telefonla görüntülü konuştum. Onların yanında olmak daha mutlu ederdi ama biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Bizim gibi insanlar yılbaşı kutlayamaz”

Samsun’dan Eskişehir’e çalışmaya geldiğini söyleyen Ali Dumrul, yeni yıla ailesinden uzakta girdiği için üzgün olduğunu belirterek, "Eskişehir’e yılbaşı için çalışmaya geldik. Yılbaşında çocuğum da benimle beraber çalışıyor. Havalar da çok soğuk. İşimiz çok olmuyor ama Allah’a şükür olsun. Bazı insanlar arabamı çekmememi söylüyor veya arabasını üzerimize soruyor. Böyle zorluklarımız var. Haftanın üç günü Eskişehir’deyim, kızım eşimle beraber Samsun’da kalıyor. Buradan para biriktirdikçe onlara göndermeye çalışıyorum. Biz yılbaşı kutlayamayız, bizim gibi insanlar yılbaşı kutlayamaz. Biz burada sadece ekmeğimize bakıyoruz” dedi.

“Şu işi bitireyim, doğru evime gideceğim”

Kalabalığın içinde hediyelik eşya satmaya çalışan 72 yaşındaki Remzi Atasayar, bir an önce evine gitmenin derdinde olduğunu söyledi. Atasayar, “İşimi bitireyim, evime gideceğim. Sıcacık odamda televizyonun karşısına geçeceğim. Hava soğuk, insanlara dert anlatmak kadar zor bir şey yok. Kiminin parası kiminin duası diyerek bazen veriyoruz. Buranın çalışması saat 12-1’e kadar sürüyor. O saatten sonra toplanıp gidiyorum” dedi.