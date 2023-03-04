Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarının tatlı misafirleri kediler, balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarının tatlı misafirleri kediler, balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Eskişehir’in simgelerinden olan ve kentin ortasından geçen Porsuk Çayı kenarına oltasıyla gelen vatandaşlar, balık tutma keyfi yaşıyor. Olta atıldığını fark eden bir grup kedi ise balıkçılara yanaşarak, büyük bir sabırla oltalara balık gelmesini bekliyor. Balıkçıları bekleyen kediler, zaman zaman vatandaşların ilgi odağı olurken, oltaya gelen balıklardan kediler de kendilerine düşen payı alıyor. Oltaya gelen balıklar sayesinde karınlarını doyuran kediler, balıkçılar alandan ayrılana kadar hiç istifini bozmadan bekliyor.

“Onlar da kısmetlerini bekliyorlar”

Porsuk Çayı kenarından oltasını atan Hasan Yönlü kedileri beslediklerini belirterek, “Kedileri besliyoruz. Kısmetimizi bekliyoruz. Kediler de orada bekliyor. Hem onlara hem de bizlere bir şeyler yapacağız artık. Kediler sürekli gelir bekler burada. Onlar da kısmetlerini bekliyorlar. Bol bol beslediğimiz için bizden daha çok onların karnı tok galiba" ifadelerini kullandı.