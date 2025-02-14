İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünden Op. Dr. Tolgahan Alpaydın, meme kanseri tanısı almış hastalar için onkoplastik meme cerrahisinin önemli bir seçenek sunduğunu belirtti. Bu cerrahi yöntem sayesinde, kanserli dokunun çıkarılmasının ardından meme estetiğinin korunabildiğini vurgulayan Alpaydın, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha sağlıklı bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Hem tedavi hem estetik birlikte

Meme kanseri teşhisi konulan ve ameliyat olması gereken hastalar için onkoplastik meme cerrahisi, meme kaybını en aza indirerek hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Tolgahan Alpaydın, "Bu yöntem, meme kanseri nedeniyle çıkarılması gereken dokunun alınmasının yanı sıra, meme şeklinin korunmasını da sağlıyor. Onkoplastik cerrahi sayesinde hem kanseri tedavi ediyor hem de estetik görünümü iyileştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle, memede büyük veya birden fazla tümörü bulunan, ancak tamamen meme alınmasını istemeyen hastalar için bu yöntem oldukça uygun." dedi.

İki aşamalı cerrahi süreç

Operasyonun, plastik cerrahi ve genel cerrahi uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği iki aşamalı bir süreç olduğunu belirten Alpaydın, "Öncelikle genel cerrahi ekibi tarafından kanserli doku, çevresindeki sağlıklı dokularla birlikte çıkartılıyor. Ardından biz plastik cerrahi ekibi olarak memede oluşan boşluğu estetik açıdan düzeltip yeniden şekillendiriyoruz. Gerekli durumlarda simetri sağlamak için diğer memeye de müdahale edebiliyoruz. Bazen bu süreç, yeni nesil silikon implantlar ve hibrit tekniklerle desteklenerek daha başarılı sonuçlar elde ediliyor." şeklinde konuştu.

Hızlı iyileşme süreci

Onkoplastik meme cerrahisinin sağladığı avantajlara değinen Alpaydın, hastaların genellikle ameliyat sonrası birkaç gün içinde taburcu edilebildiğini ve birkaç hafta içinde günlük aktivitelerine dönebildiklerini belirtti. "Bu cerrahi teknik, yalnızca fiziksel görünümü korumakla kalmıyor, aynı zamanda hastaların psikolojik iyilik hali üzerinde de büyük bir olumlu etki sağlıyor. Ameliyat sonrası, gerekli durumlarda kemoterapi ya da radyoterapi gibi ek tedavilere devam edilmesinde de herhangi bir sakınca bulunmuyor." dedi.

Deneyimli uzman kadro şart

Onkoplastik meme cerrahisinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, deneyimli ve multidisipliner bir ekibin süreci yürütmesi gerektiğini vurgulayan Alpaydın, "Bu operasyonlar, hastaların hem sağlığını hem de yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli girişimlerdir. Bu yüzden, cerrahinin alanında uzman, eğitimli ve motive ekipler tarafından yapılması büyük önem taşıyor." diyerek sözlerini tamamladı.