Eskişehir’de motosiklet tutkunları ve AKUT gönüllülerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar ziyaret edildi.

AKUT gönüllüleri, VOS26, 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Ve Skyriders Motosiklet Kulübü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yılında Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi. Akşam saatlerine doğru motosiklet ile konvoy oluşturarak bayram ziyaretine giden ekip, onkoloji servisinin önünde toplandı. Kanser tedavisi gören çocukları yalnız bırakmamak için toplanan motosiklet tutkunları, hastane bahçesinde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı’nı okudu. Keyifli dakikaların geçirildiği ziyarette renkli anlar meydana geldi.