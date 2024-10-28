Yunusemre Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ile yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara kukla ve sihirbazlık gösterisi yapılırken; çocuklar ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılar söyleyip şiirler okudu.

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda hastane tedavi gören çocukları unutmadı. Bayram etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar, hastanede gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş ve personelin katıldığı etkinlikte kukla ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Cumhuriyet Bayramıyla ilgili şiirler ve şarkılar okuyan çocuklar, kendilerine böylesine bir güzel coşku yaşatan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı

Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrenciler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Yunusemre Belediyesi ile kutladı. Okulda yapılan etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş, özel öğrenciler ve okul yönetimi katıldı. Etkinlikler kapsamında özel öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu şiirler ve şarkılar söyleyerek yaşadı. Etkinlikte özel öğrencilere yönelik kukla ve sihirbazlık gösterisi gerçekleştirildi. ^