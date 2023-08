Mersin’de 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen ve bölgenin sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacını gideren Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin yanında inşa edilen misafirhane, hasta yakınlarına hizmet vermeye devam ediyor.

Toplamda 40 kişinin konaklayabileceği, 20 odası bulunan misafirhanede her odada ikişer yatak bulunuyor. Odalarda banyo, tuvalet, televizyon ve 2 etajer yer alırken, ortak kullanım alanlarında da birer buzdolabı ve çamaşır makinesi hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Onkoloji Hastanesinde tedavi gören hastalar ve yakınları için üniversitenin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Onkoloji Hastanemiz, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderdi. Hastalarımız, son derece modern ekipmanlara sahip hastanemizde alanlarında uzman hekimlerimizin sağladığı tedavi yöntemleriyle sağlıklarına kavuşuyorlar. Hastanemizin yanında yer alan misafirhanemiz de hasta yakınlarımızın hizmetinde. Burada hasta yakınlarımız için her şey düşünülmüş durumda. Mersin Üniversitesi olarak hastalarımızın ve yakınlarının her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi

Üniversitenin sağladığı bu imkandan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten hasta yakını Abidin Ankay ise “Çocuğumun rahatsızlığından sonra hocalarımız bizlerle çok güzel ilgilendiler. Burada Onkoloji Hastanesinin yanında çok güzel bir misafirhane yapılmış. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Yemeğimiz, banyomuz, televizyonumuz, klimamız her şeyimiz var. Bizlere kapılarını açan ve yanımızda olan başta Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.