Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde Onkoloji-Kemoterapi Ünitesi’nde sağlık hizmetinden faydalanan hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonlarını arttırmak için mini konser düzenlendi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde Onkoloji-Kemoterapi Ünitesi’nde sağlık hizmetinden faydalanan hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonlarını arttırmak için mini konser düzenlendi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde Onkoloji-Kemoterapi Ünitesi’nde sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına hastane yönetimi tarafından sürpriz yapıldı. Hastane çalışanlarından Ömer Faruk Güvercin tarafından hastalara mini konser verildi. Tedavi sırasında konser etkinliğinin olacağını duyan kanser hastaları büyük bir mutluluk yaşadı. Morale ihtiyacı olan kanser hastaları, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik ederken türküleri hep bir ağızdan söylediler. Etkinlik sonunda hastalar kendilerine böyle bir etkinliği hazırlayan hastane yönetimine ve Güvercin’e teşekkür etti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz Onkoloji-Kemoterapi Ünitesinde sağlık hizmetinden faydalanan hasta ve yakınlarına ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çerçevesinde moral, motivasyon sağlanması ve psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Hizmet Birimi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çalışanlarımızdan Ömer Faruk Güvercin tarafından hasta ve yakınlarına türkü dinletisi yapıldı. Hastalarımızın da şiir ve türkülerle etkin bir şekilde katıldıkları programda keyifli anlar yaşandı" ifadelerine yer verildi.