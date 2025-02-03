Dünya Kanser Günü nedeniyle Medicana International İzmir Hastanesinde seramik atölyesi düzenlendi. Onkoloji hastalarının bir araya geldiği atölyede keyifli anlar yaşandı. Hastalarıyla birlikte seramik yapan Medicana Sağlık Grubu Medikal Onkoloji bölümünden Uzm. Dr. Murat Keser, kanser türlerinin büyük bir kısmının düzenli taramalar sayesinde erken evrede fark edilebildiğini söyleyerek, genetik araştırmalar, immünoterapi, hedefe yönelik ve kişiye özel tedavi yaklaşımlarının, kanser tedavisinde umut veren gelişmeler olduğunu vurguladı.

Medicana International İzmir Hastanesi, 4 Şubat Kanser Günü nedeniyle onkoloji hastalarını sanatın iyileştirici gücüyle buluşturdu. Seramik atölyesinde eğitmenler eşliğinde kase yapan hastalar, kanserle mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Bu süreçte birlikte olmak, hayattan keyif almak, yeni şeyler öğrenmek bizim için oldukça değerli. Etkinlik hepimize moral oldu. Hastane yetkilerine teşekkür ederiz" dedi. Dünya Kanser Günü olarak ilan edilen 4 Şubat’ın; kanser hastalığının erken teşhis ve tedavisinin önemini vurguladığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, "Kanser, sadece bireysel bir sağlık sorunu olmaktan öte, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını etkileyen küresel bir sağlık krizidir. Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan kanser teşhisi almaktadır. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kanser görülme sıklığında ciddi bir artış görülmektedir. 2050 yılında yaklaşık 40 milyon kişiye kanser tanısı konulması beklenmektedir" dedi.

Tedavi şansı ve yaşam kalitesi yükselmektedir

Kanser hastalığı sürecinin zorluklarını ve hastalığın çok yönlü oluşunu, bireyden bireye farklılık gösteren bir seyir olarak özetleyen Uzm. Dr. Murat Keser, "Erken teşhis, kanser tedavisinde başarılı olmanın anahtarlarından biridir. Kanser türlerinin büyük bir kısmı, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce yapılan düzenli taramalar sayesinde erken evrede fark edilebilmektedir. Bu bağlamda, toplumların düzenli sağlık kontrollerine yönlendirilmesi, kanserin tedavi edilebilirliğini önemli ölçüde artırır. Özellikle meme kanseri, kolorektal kanser ve serviks kanseri gibi yaygın kanser türlerinde erken teşhis, tedavi şansını ve yaşam kalitesini yükseltmektedir. Sağlık politikalarının bu yönde şekillendirilmesi, toplumun her kesimine ulaşabilen geniş kapsamlı tarama programlarının uygulanması ile mümkündür" ifadelerini kullandı. Uzm. Dr. Murat Keser, küresel çapta düzenlenen farkındalık kampanyaları ile halkın kanser konusundaki bilgi düzeyinin artırıldığını belirterek, "Erken teşhis hayat kurtarır", "Sağlıklı yaşam, kanserden korur" gibi mesajların, bireylerin yaşam tarzlarını gözden geçirmelerini sağlayabildiğini söyledi.

Kanserle mücadelede dijital dönüşüm önemli

"Genetik araştırmalar, immünoterapi, hedefe yönelik ve kişiye özel tedavi yaklaşımları, kanser tedavisinde umut vaat eden alanlardır. Uzaktan sağlık uygulamaları, tele-tıp hizmetleri ve mobil uygulamalar, kanserle mücadelede dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullanan Uzm. Dr. Murat Keser, sözlerine şöyle devam etti: "Gelecekte, kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının yaygınlaşması, hastalığın genetik temellerinin daha iyi anlaşılması ve yaşam tarzı değişikliklerinin toplum geneline benimsetilmesiyle, kanserle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu gün vesilesiyle, kanserle mücadelede bilimsel gelişmelerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın ve bireysel sorumluluğun önemini bir kez daha hatırlamaktayız. Her birimizin sağlıklı yaşam seçimleri yapması, düzenli sağlık taramalarına önem vermesi ve çevremizdeki insanları bilinçlendirmesi, kanseri önlemede umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacaktır."