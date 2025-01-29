SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde konsültan hekim olarak görev yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahı Prof. Dr. Ali Kolusarı, rahim ağzı (Serviks) kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Kolusarı, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Rahim ağzı kanserinin nedeni HPV (Human Papilloma Virüsü - İnsan Papilloma Virüsü) olup, bu hastalık uygun tarama programları ile erken dönemde teşhis edilerek önlenebilir” dedi.

“Rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamı HPV tipi rahatsızlıklar nedeniyle meydana gelir. Uzun süren, yüksek riskli ve inatçı HPV enfeksiyonu sonucu olur” diyen Prof. Dr. Kolusarı, şöyle devam etti: “Rahim ağzı kanserine yol açan yaklaşık 13 yüksek riskli HPV tipi mevcut olup, HPV 16 ve 18 ise en fazla kansere yol açan tiplerdir. Bu kanser birkaç yıl içinde yavaşça gelişir. Gerçek kanser hücreleri gelişmeden önce rahim ağzı hücresel düzeyde, displazi ya da prekanser olarak adlandırılan değişikliklere maruz kalır. Bu prekanser formları tedavi edilmediği takdirde daha derinde dokuya yayılmaya ve kansere dönüşmeye eğilimlidir. Rahim ağzı sınırları ötesine yayıldığında vajina, rektum ya da mesanedeki dokularda daha derinlerine ilerleyerek, vücudun farklı kısımlarında metastaz denilen kanserin yayılmasına neden olabilir.”

Rahim ağzı kanserinin belirtileri

Rahim ağzı kanserinin erken dönemlerde hiçbir belirti vermediğini, belirti verdiğinde bir miktar ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Kolusarı, bu belirtileri şöyle özetledi: “Düzensiz, aralıksız süregelen az miktarda vajinal kanama, sulu, kötü kokulu ve kanlı akıntı, cinsel ilişki esnasında ağrı, ilişki sonrasında kanama, ilerlemiş rahim ağzı kanserinde idrardan veya dışkıdan kan gelmesi”.

Rahim ağzı kanserinden korunmak

Yapılan tetkik ve tedavilerle rahim ağzı kanserinin gelişimini engellemenin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kolusarı, şunları kaydetti: “Rahim ağzı kanseri, HPV virüsüyle ilk karşılaşılarak iltihabın gelişmesinden 15-20 yıl kadar sonra ortaya çıkar. Kanser olmadan öncül değişmelerin tespit edilebildiği tek kanser türüdür. İlk korunmada HPV aşıları, ikinci korunmada ise pap smear testi etkilidir. Kadınlarda teste 21 yaşında başlanıp 65 yaşa kadar devam edilmeli ve her üç yılda bir tekrarlanmalıdır. Ülkemizde rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı bağlı 81 ilde bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz olarak tarama testleri yapılmaktadır. Tarama 30-65 yaşları arasındaki kadınlara 5 yılda bir yapılmaktadır.”