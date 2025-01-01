Mersin Büyükşehir Belediyesi, onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için ’Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ başlattı. Proje kapsamında hazırlanan kutular yeni yılda çocuklara ulaştırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni bir projeye imza atarak, onkoloji bölümünde yatılı tedavi gören çocuklar için ’Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ni başlattı. ’Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan hediye kutuları, 2025 yılının ilk hediyesi olarak çocuklara dağıtıldı. Yeni yıla hastanede girmek zorunda kalan kanser hastası çocuklar ve onlara refakat eden aileleri, Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl için verdiği hediyeyle mutlu oldu. Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi’nde dağıtılan hediye kutularının içinde; pastel boya, boyama kitabı, oyuncak, sesli okuma kitabı, bardak, puzzle ve kutu oyunlarının yanı sıra maske, eldiven ve ıslak mendil de yer alıyor. Proje kapsamında hastanelerin onkoloji bölümü her ay ziyaret edilerek, yeni yatış yapılan çocuklara hediye dağıtımı sürecek.

"Projemiz her ay devam edecek"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı Mustafa Tönbe, projenin ilk yılında olduklarını belirterek, "Onkoloji tedavisi gören çocuklarımızın ve ailelerinin, bu zorlu süreçlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bir proje başlattık. 2025 yılının ilk hediyelerini çocuklarımıza biz vermek istedik. Projemizde hediye kutularımız yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı. Yaş aralığını 3-6 ve 6-12 olarak belirledik. İçerisinde; maske, eldiven, ıslak mendil, pastel boya, boyama kitabı, sesli okuma kitabı, bardak, puzzle ve kutu oyunları bulunuyor" dedi.

Hastaneye yatışı yapılan her yeni hasta için her ay hediye dağıtılacağını ifade eden Tönbe, Mersin Şehir Hastanesine 34 kutu teslim ettiklerini kaydetti.