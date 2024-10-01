Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY), ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında farkındalık oluşturmak ve bu anlamda düzenleyeceği etkinliklere ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - ONKO-DAY Anı ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen ve Bursa Basınının yoğun gösterdiği toplantıda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceği duyuruldu.

ONKO-DAY Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın önemine dikkat çekerek 1-31 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinlikle meme kanserine ilişkin farkındalık yaratmak ve erken tanının önemine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Füsun Önen, bu ay boyunca yapılacak çalışmalarda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyine, Osmangazi Kent Konseyine, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Harmancık Belediyesine, ayrıca Uludağ Elektrik’e ve Nilüfer Kadın Korosu ile diğer tüm katkı verenlere çok teşekkür etti.

ONKODAY Yönetim Kurulu Üyesi Güzin Abraş ise, kanserle mücadelede birçok çalışma yaptıklarını anlatarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

KORKMA, ERKEN TANIYLA FARK ET

Abraş, 1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliklerine 4 Ekim’de gerçekleştirecekleri fabrika ziyaretleriyle başlayacaklarını belirterek;

"Tuzluca Tekstil'de erken teşhis ve elle muayene eğitimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca 7 Ekim’de Osmangazi Belediyesi’nin ulaşım desteğiyle sloganlar eşliğinde Tophane'de bir farkındalık turu atmayı planlıyoruz. Bununla birlikte yine Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde eğitim ve konser çalışmalarımız olacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, KETEM, Sağlık Daire Başkanlığı ve Kadın Meclisi iş birliği ile Merinos’ta gerçekleştireceğimiz etkinliklerle farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. 'Korkma erken tanıyla fark et' sloganımızın ışığında insanlarımızı kanser ve erken teşhis konularında bilinçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

ONKODAY’IN MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİK LİSTESİ

4 Ekim: Tuzluca Tekstil Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi

4 Ekim: Büyüklere Masallar / Seher Kanser Masal Anlatı Sahnesi

7 Ekim: Osmangazi Belediyesi İşbirliğiyle Üstü Açık Otobüsle Şehir Farkındalık Turu

9 Ekim: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi, Panorama 1326 Fetih Müzesi Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu İşbirliğiyle Farkındalık Eğitimi ve Konser

10-11 Ekim: Yalova Kanser Derneği İşbirliğiyle Yalova Sağlık Festivali Bilgilendirme Stantı

14 Ekim: Nilüfer Belediyesi İşbirliği ve KETEM Katılımı ile Nilüfer Halk Evi’nde Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi, Halk Evi Bahçesinde Gönüllüler ile Pembe Fiyonk Oluşturma

15 Ekim: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Kadın Meclisi İşbirliği ve KETEM Katılımı ile Dünya Meme Kanseri Günü’nde Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi, Aysel Gürel Türk Müziği Korosu Konseri

16 Ekim: Harmancık Belediyesi İşbirliğiyle Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi

17 Ekim: Gölyazı Ünallar Okulları “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi” Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği İşbirliğiyle

18 Ekim: Fabrika Eğitimi

22 Ekim: ONKODAY Park’ta Yoga Çalışması

24 Ekim: Mudanya Belediyesi İşbirliğiyle “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi” ve Yoga Çalışması

25 Ekim: Yıldırım Belediyesi ile “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi ve Elle Meme Muayenesi Eğitimi” ve Engelsiz Yaşam Konseri Ketem Katılımı ile

26-27 Ekim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Farkındalık Yürüyüşü ve Stant Kurulumu

ONKODAY’ın Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri ayrıca ONKODAY Belgesel Gösterimi, Ayşen Taşçı Konseri, Harmancık Şehit Adil Kınık İlkokulu Kütüphanesi açılışı, Kadın Belediye Başkanlarından Sosyal Medya Mesajları ile devam edecek.

Ayrıca Uludağ Elektrik ve ONKODAY iş birliğiyle bu ay yayınlanacak 3 milyon elektrik faturasında Meme Kanserine dikkat çekilerek, bir farkındalık mesajı da olacak .