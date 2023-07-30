Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi mobil temizlik ekipleri, ‘Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat’ hedefiyle ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğiyle tüm mahalle ve sokaklarda uyguladığı bildirildi.

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımı, çöp konteynerlerinin yıkanması ve enkaz hafriyatlarının kaldırılmasının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcıyor.

Belirlenen program çerçevesinde mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Abdülhamid Han, Karacaoğlan, Mimar Sinan, İstiklal, Mağaralı, Molla Gürani, Tekerek, Vadi, Yörük Selim ve Hayrullah mahallelerinde temizlik çalışması yaptı.

5 süpürge ve basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ile 3 büyük damperli kamyon ve 1 küçük kamyondan oluşan toplam 5 mobil ekipten ve 50 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, enkaz hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor.Düzenli olarak yapılan çalışmalarla sokaklarda toz, çöp, kalıntı gibi nedenlerle çevre kirliliği oluşması engelleniyor.

Bunların yanı sıra arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmalarınında devam ettiği kaydedildi.