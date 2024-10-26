Onikişubat Belediyesi’nden camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması sürüyor. Ekipler ilçedeki camilerde titiz bir çalışma başlattı.

Toplum sağlığını öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen Onikişubat Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi için önemli bir adım attı. Ekipler, belirli periyotlarla camilerde hijyenik ibadet ortamı için temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Onikişubat Belediyesi, sağlıklı ve güvenli bir ibadet ortamı sağlama misyonunu sürdürürken, vatandaşların manevi yaşamlarına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla ilçedeki camilerin iç ve dış mekanlarını dip bucak temizleyerek, hijyen standartlarını artırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ayrıca, gül suyu ile özel dezenfekte solüsyonları kullanılarak yapılan işlemlerle hem hoş bir koku sağlanıyor hem de ibadet alanının hijyenik kalması için gerekli önlemler alınıyor. Çalışmalarıyla hem camilerin manevi atmosferini koruyan belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların sağlığını da güvence altına alıyor.

Onikişubat Belediyesi bu çalışmasıyla hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de cami gibi önemli sosyal alanların temizliği konusunda farkındalığı artırıyor.

Belediye ekipleri bu anlamda toplumun her kesiminin katkı sağlaması için herkesi hijyen konusuna duyarlı olmaya davet etti.