Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol standardını artırmaya yönelik sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi ulaşım yatırımlarıyla ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarıyla vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamalarını hedefliyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde başlatılan “Asfalt Seferberliği” programı kapsamında, kırsaldan merkeze birçok mahallede yol kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan 69002 ve 69018’inci sokaklara sıcak asfalt serilerek bölge halkının daha rahat bir ulaşıma kavuşması sağlandı. Ayrıca, Bekir Böke Caddesi’nde de standartları yükseltmek amacıyla asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sıcak asfalt uygulaması ile bu yollar, daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilirken sürücü ve yayalar için daha güvenli bir ortam oluşturuldu.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yürütülen ulaşım ve asfalt çalışmalarının Onikişubat Belediyesi’nin öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirtti.