Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın doğal, tarihi, gastronomik ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve bölgenin turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 25 farklı üniversiteden 54 akademisyenin katıldığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı, şehir gezisiyle başladı.

Onikişubat Belediyesi, her alanda yürüttüğü çalışmalarla ilçenin güçlü bir altyapıya kavuşmasını sağlarken, turizmde de sürdürülebilir kalkınma için öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Geleceği planlayarak sürdürülebilir hedefler belirleyen ve

sorumluluk anlayışıyla rutin belediyecilik hizmetlerinin ötesine geçen Hanifi Toptaş liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir, modern ve örnek bir konuma taşımak için önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

3 gün sürecek çalıştay, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi’nin destekleriyle hayata geçirildi. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen çalıştayda, turizm odaklı stratejik planlamalarda ele alınacak.

Çalıştayın açılışı, katılımcıların Kahramanmaraş’ı daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen şehir gezisiyle yapıldı. Şehrin tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve eşsiz mutfağıyla buluşan akademisyenler, turizm potansiyelini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Onikişubat Belediyesi’nin liderliğinde gerçekleşen bu önemli etkinlik, Kahramanmaraş turizmi için bir dönüm noktası olmayı hedefliyor. Belediye, turizmde sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturarak hem ekonomik hem de kültürel anlamda şehre katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çalıştayda, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, turizm alanındaki bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Etkinlik boyunca düzenlenecek oturumlarda, Kahramanmaraş’ın mevcut turizm potansiyeli, pazarlama stratejileri, turizm altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak. Ayrıca yerel yöneticiler, turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da çalıştayda yer alarak fikir alışverişinde bulunacak.

Çalıştay kapsamında belirlenen hedeflerden biri de Kahramanmaraş’ın sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de tanınan bir turizm destinasyonu haline gelmesini sağlamak. Doğal güzelliklerin korunarak turizme kazandırılması, gastronomi turları düzenlenmesi ve kültürel mirasın tanıtılması gibi konular, çalıştayın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.